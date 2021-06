Automobilky: Ešte horšia nočná mora ako sa zdalo

To, že sme "automobilová veľmoc" môže to byť pre našu ekonomiku väčšou hrozbou než sa na prvý pohľad zdá. Je tu totiž jeden faktor, ktorý pomaly, ale určite naberá na sile a našim automobilkám spôsobí veľké problémy.

Nedostatok čipov a zastavená výroba, obrovské investície do elektromobility, prísne budúce normy Euro 7 a do toho všetkého nízke ziskové marže. To je súčasný obraz automobilového sektora v Európe. Automobilky sa snažia šetriť kde sa len dá, čo vidíme napríklad pri spájaní sa, aby prežili. Keďže elektrické autá potrebujú výrazne menej komponentov ako klasické, bude to znamenať prepúšťanie. Žiarivým príkladom pochmúrnej budúcnosti je nemecký koncern Daimler (vyrábajúci autá Mercedes-Benz), ktorý sa netají tým, že sa v budúcnosti citeľne zmenší. Najmä po personálnej stránke, kde Daimler predpokladá, že prepustí 15 až 30 tisíc zamestnancov. V celom Nemecku zlikviduje elektromobilita asi 100 tisíc pracovných miest. Náklady na prechod na elektromobily sa časom vrátia, no je tu niečo ešte horšie a to narastajúca konkurencia - najmä z Číny.

V blízkej budúcnosti plánuje vstúpiť do odvetvia a ukrojiť si časť trhového podielu množstvo firiem. Najbližšie k expanzii na európsky trh je NIO (Čínska Tesla), kde si môžete kúpiť auto bez batérie a za mesačný poplatok si batériu len prenajímať (služba BaaS - battery as a service). Expanzia do Európy začne už v septembri na nórskom trhu. Ambicióznych firiem s cieľom uspieť je neúrekom. Mená ako Faraday Future, Byton, Lordstown, Rivian, Workhorse, Kandi, Lucid Motors, X Peng, Li Auto, či miliardárom Warrenom Buffetom spoluvnastnený BYD. Svaly bude v prémiovom segmente určite napínať aj technologický gigant Apple s jeho Apple car. Už len kvôli obrovskej sile značky nepochybujem o tom, že to auto sa bude predávať ako teplé rozžky.

Ako veľmi príchod týchto firiem ovplyvní automobilky sídliace na Slovensku a zamestnávajúce Slovákov ukáže až budúcnosť, no toľké množstvo firiem, ktoré sa chystá vstúpiť do odvetvia je viac než len znepokojujúce. Skôr desivé. Tak silná konkurencia v odvetví výrazne zníži trhový podiel “našich” automobiliek, čo sa veľmi negatívne odrazí na zamestnanosti. Situácii nepomáha ani to, že v mnohých častiach sveta (napr. USA) dlhodobo klesá záujem mladých o vodičský preukaz. Automobilky tvoria veľkú časť nášho HDP, tento trend pocíti celé Slovensko. Keďže naša konkurencieschopnosť je aká je a nesvitá jej na výrazne lepšie časy, ako ekonóm sa obávam, že sa prebudíme do veľmi pochmúrnych časov…