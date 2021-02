Mnohých by napadli mená ako Merkelová, Schulz, Juncker či Von der Leyenová. Titul "Skutoční veľkí Európania" si však zaslúžia úplne iné mená...

Ak by sme mali niekoho označiť ako veľkého Európana,mal by to byť niekto, kto svojím životom výrazne prispel k prestíži a pozitívnemu vnímaniu Európy vo svete.

Nemyslím si, že k prestíži Európy vo svete prispeli európski politici vystupujúci z drahých limuzín, tľapkajúci sa na samitoch po pleci, vysmiati a odhodlaní presadiť “akčné plány”, či stratégie 2020, 2050, alebo 20X0. Túto definíciu teda určite nespĺňajú “lídri” EÚ. Nemožno tu zaradiť takmer nikoho zo súčasných, či minulých európskych politikov. Výnimkou by možno mohla byť napríklad “železná lady” Margaret Thatcherová.

Ľudia vo svete, ktorí vnímajú Európu pozitívne, ju tak vnímajú buď preto, že má čo ponúknuť turistom, ktorí tam vycestujú, alebo európskymi výrobkami. “Made in Germany” dodnes vo svete evokuje kvalitu. Ak spomínam Nemecko, sú to práve autá, ktoré výrazne prispeli k pozitívnemu imidžu Európy vo svete. Ak sa dnes Američan, alebo Číňan rozhodne, že si kúpi Mercedes, je to výsledok dobrého imidžu Európy, najmä Nemecka a jeho áut vo svete.



20. storočie prinieslo vznik mnohých európskych automobiliek. Mená ako Enzo Ferrari, Ferrucio Lamborghini, Etore Bugatti, Carl Benz, Wilhelm Maybach, Gottlieb Daimler, Ferdinand Porsche, či Robert Bosch založili podniky, ktorých kvalitné a vo svete vysoko cenené výrobky dodnes robia Európe skvelú reklamu a majú pre ekonomiku značný ekonomický prínos.

Tieto mená si zaslúžia úctu a rešpekt o to viac, že dokázali vybudovať svoje podniky v ťažkých časoch. Zvyčajne medzi dvomi svetovými vojnami, alebo po 2. svetovej vojne. Dokázali preraziť bez eurofondov, či investičných stimulov. Stačil im na to dobrý nápad, kreativita, a najmä húževnatosť. Myslím si, že ich podniky môžeme právom označiť ako diamanty európskej ekonomiky.

Ak sa však pozrieme do súčasnosti, svet ide ďalej a v dnešnej dobe jednoznačne dominujú technologické spoločnosti a väčšina z nich vznikla v priebehu posledných 20 - 25 rokov. Všetky veľké mená sú buď americké( Amazon, Facebook, Netflix, Google, alebo čínske (Alibaba a Tencent). V Európe žiadna veľká technologická firma nevznikla. Iste, prosperita krajiny nezávisí od veľkých gigantov, no fakt, že v Amerike a Číne vznikajú úspešné firmy a v Európe nie hovorí o európskom podnikateľskom prostredí všetko. Ak aj má nejaký Európan dobrý nápad, firmu založí radšej niekde v Silicon Valley v USA.

Situácia je o to smutnejšia, že Európa sa dnes radšej zaoberá takými “klenotmi” ako GDPR, zatiaľčo Čína predstavuje svetu rýchlovlak schopný cestovať rýchlosťou 600 km/h. Na otázku, čo krajine prinesie väčší úžitok si odpovedzte sami, no ja si myslím, že odpoveď je zrejmá. Pritom aj dnešná Európa má svojich Ferdinandov Porsche-ov, či Robertov Bosch-ov. História nám jasne hovorí, že najlepšie, čo môžeme spraviť je nehádzať polená pod nohy ľuďom s veľkým inovačným potenciálom, nechať ich pracovať, aby sa aj oni mohli pričiniť o prestíž, rešpekt a prosperitu Európy a stať sa ďalšími veľkými Európanmi.