Vaše deti budú Číňanom šiť tričká

Keď som ako študent (približne v roku 2011) sedel v aule na prednáške, profesor po tom ako si prezrel rôzne grafy ako vývoj platobnej bilancie a iné ukazovatele povedal: “Vaše deti im budú šiť tričká” Myslel tým Čínu.

Keď som ako študent (približne v roku 2011) sedel v aule na prednáške, profesor po tom ako si prezrel rôzne grafy ako vývoj platobnej bilancie a iné ukazovatele povedal:

“Vaše deti im budú šiť tričká”

Myslel tým Čínu. Iste, nikto nevie čo bude, no keď vidím, čo sa na Slovensku, ale aj vo svete deje, nepochybujem o tom, že môj profesor svojou prognózou nebude ďaleko od pravdy. Myslím si, že zatiaľ sa jeho predpoveď napĺňa.

Od roku 2011 už prešlo 10 rokov a Čína je za tu dekádu silnejšia a rozpína sa nielen ekonomicky, ale aj geopoliticky. Už čoskoro svojím HDP predstihne USA a svoje prvenstvo si bude ďalej upevňovať.

A čo naše Slovensko? To stagnuje a niekedy to vidím tak, že aj tá stagnácia je svojim spôsobom úspech a môžeme byť radi, že sa nevraciame späť. Keď vezmem do úvahy iracionálne rozhodnutia mnohých občanov takmer necitlivých na korupčné kauzy, inklinujúcich k voľbe populistických strán, starnúce obyvateľstvo, dlhodobo neriešenú rómsku problematiku, pravidelné deficity nafukujúce dlh štátu(ktoré vysokými daňami budú splácať naše deti), slabú finančnú gramotnosť veľkej časti obyvateľstva, vysoké daňovo odvodové zaťaženie limitujúce príchod zahraničných investícií, nevidím najmenší dôvod veriť v ružovú budúcnosť a čínske “tričkárne” na Slovensku sa tak javia ako vysoko pravedpodobné.

Nikdy na túto vetu nezabudnem a stále sa k nej vraciam. Do veľkej miery taktiež ovplyvňuje, investičné rozhodnutia. Svojim spôsobom som za ňu vďačný. Ak poznám budúcnosť, môžem sa podľa toho už teraz zariadiť.

Dlhé roky známy “vtip” Optimista sa učí po anglicky, pesimista po čínsky a realista sa učí strieľať by som teda poopravil: realista si kúpil šijací stroj